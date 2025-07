Folk Cantanhede atinge maioridade na defesa da cultura popular

Começou a 8 de julho de 2006 e, em 2025, chega à “idade adulta”. A 18.ª edição do Folk Cantanhede-Semana Internacional de Folclore arrancou no sábado, com a cerimónia oficial de abertura a colorir as imediações do edifício da autarquia bairradina, bem como os Claustros dos Paços do Concelho.

Até ao próximo domingo, 13 de julho, o festival promete envolver todo o concelho de Cantanhede, e não só, na celebração da cultura popular, da paz e da fraternidade entre os diferentes povos.

A edição deste ano conta com cerca de 300 participantes, que vão mostrar parte do espólio popular de 11 países: Albânia, Argentina, Bulgária, Chéquia, Chile, Costa do Marfim, Costa Rica, Espanha, Polónia e Portugal.

A organização, a cargo do Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede, prevê a presença de 55 mil espetadores em 30 espetáculos, momentos culturais que vão decorrer em todas as freguesias do concelho de Cantanhede e em municípios vizinhos como Montemor-o-Velho (Arazede) e Vagos.

