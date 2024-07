Fingertips atuam este sábado com orquestra no CAE

Os Fingertips são uma das mais marcantes bandas portuguesas. Começaram em 2003 e no ano seguinte editaram o primeiro disco, obtendo sucesso imediato. Em 2009, no auge da carreira, o vocalista, Zé Manel, deixou a banda, regressando em 2018.

Mais “maduros e pragmáticos”, os Fingertips regressam à Figueira da Foz para atuarem este sábado, pelas 22H00, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE). A banda sobe ao palco do Grande Auditório com a Orquestra Nacional de Jovens (ONJ), dirigida por Cristiano Silva.

O seu registo musical caraterístico afirmou os Fingertips como uma das mais marcantes e originais bandas portuguesas. Sucessos como “Melancholic Ballad” e “Picture Of My Own” são intemporais.

Passados 20 anos desde o lançamento do primeiro disco, a banda de Viseu continua igual a ela própria. Aquela que pisou os palcos do Rock In Rio e do Vilar de Mouros e fez a primeira parte do concerto dos Queen em Portugal.

