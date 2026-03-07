diario as beiras
Coimbra

Filas de viaturas para abastecimento de combustível prolongam-se pelo fim de semana

07 de março de 2026 às 15 h26
Foto: Pedro Filipe Ramos

Os preços dos combustíveis vão registar um forte aumento no início da próxima semana, com destaque para o gasóleo, que deverá subir  19 cêntimos, mesmo com o desconto de 3,55 cêntimos do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP)  anunciado pelo Governo. Já a gasolina deverá registar um aumento de 7,5 cêntimos.

A diferença entre os respetivos aumentos resulta dos impactos da crise do transporte dos derivados do petróleo, que tem de contornar o estreito de Ormuz, na costa iraniana, sendo que o peso do gasóleo nos navios é superior ao da gasolina, o que faz encarecer o frete.
As consequências são globais, mas os automobilistas portugueses estão a tentar reduzir o efeito do aumento do preço nas suas carteiras, antecipando o abastecimento, seja no transporte de passageiros, seja de mercadorias, neste caso com um peso considerável na tesouraria das empresas.

Durante os dias de ontem e hoje (sábado) é muito forte a afluência aos postos de abastecimento em Coimbra e concelhos vizinhos, com maior incidência em cidades como Coimbra, Figueira da Foz e Cantanhede e, principalmente, nos postos lowcost.
A reportagem do DIÁRIO AS BEIRAS tomou o pulso a postos de abastecimento como Auchan de Eiras ou Galp do Forum Coimbra, e Repsol e Intermarché, ambas em Cantanhede.
Tal como em outros locais, as filas estendem-se por dezenas de metros, obstruindo parte das faixas de rodagem.
Esta situação deverá repetir-se ao longo do dia de domingo.

Autoria de:

António Rosado

