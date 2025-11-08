diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira Domus reduz dívida em três milhões

08 de novembro às 15 h51
Arquivo

A dívida bancária da Figueira Domus foi reduzida em cerca de três milhões de euros nos últimos quatro anos, ou seja, no anterior mandato autárquico. Só no primeiro semestre deste ano pagou 636 mil euros à banca.
A informação foi fornecida pelo administrador executivo da empresa municipal de gestão de habitação pública, Rui Duarte, quando prestava esclarecimentos na reunião de câmara sobre o assunto da agenda relativo à apreciação do relatório de atividades e contas do primeiro semestre de 2025.
Neste momento, a dívida bancária da única empresa municipal da Câmara da Figueira da Foz é de cerca de quatro milhões de euros. Assim sendo, em 2021, rondava os sete milhões de euros.
Segundo aquele responsável, a administração da Figueira Domus continua a privilegiar a redução da dívida bancária.

Autoria de:

Jot'Alves

