Figueira da Foz: Vigilância das praias já está completa

A cerimónia simbólica de hastear da Bandeira Azul e da Bandeira Praia Acessível realizou-se ontem, na Praia da Leirosa, localidade da freguesia da Marinha das Ondas.

Um dos requisitos mais relevantes para a obtenção da Bandeira Azul é a segurança. As equipas de vigilância estão completas no concelho da Figueira da Foz, com 77 nadadores-salvadores, aos quais se juntam sete equipas com moto-quatro, estas integralmente suportadas pelo município, afirmou o vereador adjunto Manuel Domingues, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A referida cerimónia incluiu a entrega daqueles dois símbolos de qualidade aos presidentes de junta das restantes freguesias com estâncias balneares – Lavos, São Pedro, Buarcos e São Julião e Quiaios.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 24/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS