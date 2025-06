Figueira da Foz: Vale do Pranto define estratégia

A estratégia de valorização e promoção do Vale do Pranto foi apresentada ontem, no Mosteiro de Santa Maria de Seiça, na freguesia do Paião, Figueira da Foz.

O documento, promovido pela Associação de Freguesias do Vale do Pranto, tem 30 medidas e dois objetivos, sendo estes valorizar e promover o território das sete freguesias associadas, dos concelhos da Figueira da Foz, Soure e Pombal.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o porta-voz da associação, Sérgio Monteiro, apontou o Rio Pranto como fator identitário das sete freguesias. O emparcelamento do Vale do Pranto, por seu lado, é um desiderato comum.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 26/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS