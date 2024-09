Figueira da Foz: Turismo com “verão muito positivo”

O vice-presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz para o setor do turismo, Jorge Simões, afirmou, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, que, “apesar do estado do tempo não colaborar, o verão foi muito bom” para a hotelaria.

“Algumas unidades hoteleiras superaram, ligeiramente, os números de 2023”, frisou.

Por sua vez, o diretor de marketing do Casino Figueira, Fernando Maia, afiançou que “os números são muito superiores aos do ano passado, quer no “show” “Rock Rendez Vous” quer no Festival das Francesinhas”.

Já o presidente da Associação Figueira com Sabor a Mar, Mário Esteves, afiançou que “agosto foi muito bom” para a restauração. E acrescentou: “A partir de 15 de julho, a procura melhorou e agosto esteve a rebentar pelas costuras; não havia mãos a medir”.

Por outro lado, Mário Esteves disse que espera que setembro também se mantenha bom. Até porque, sustentou, “só com um mês bom não se salva o verão”.

A época balnear ainda não acabou. “As previsões para setembro apontam no mesmo sentido [positivo], com uma taxa de ocupação hoteleira a situar-se entre os 60% e os 70% e tarifas ajustadas à época”, afiançou Jorge Simões.