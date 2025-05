Figueira da Foz: Travessia fluvial cobrada a partir de hoje

O Município da Figueira da Foz dá hoje início à cobrança de bilhete na travessia fluvial entre as duas margens da foz do Mondego na embarcação elétrica “Carlos Simão”.

O bilhete de ida custa um euro e o de ida e volta 1,50 euros. Por sua vez, o passe mensal custa cinco euros e o anual 30 euros.

Estão isentos de pagamento, mas sujeitos a apresentação de passe gratuito, estudantes até aos 23 anos, maiores de 65 anos, residentes que comprovem o vínculo laboral na margem oposta à sua residência e crianças até aos seis anos (estas não necessitam de passe gratuito).

