Figueira da Foz: Sting esgota concerto em julho na praia do Relógio

17 de novembro às 16 h37
DR

Os bilhetes para o concerto de Sting, agendado para 17 de julho de 2026, na praia do Relógio, na Figueira da Foz, estão esgotados, “confirmando o entusiasmo do público” pelo regresso a Portugal do cantor e músico britânico, anunciaram hoje os promotores.

Segundo a produtora Memories of Tomorrow (MOT), o espetáculo, em data única, integrado na digressão mundial “Sting 3.0”, promete “um momento inesquecível junto ao mar”, com a revisitação de êxitos da sua carreira e dos The Police “num formato mais intimista e eletrizante que tem conquistado plateias em todo o mundo”.

Fonte da MOT adiantou, entretanto, que está em preparação um segundo concerto, para o dia seguinte, 18 de julho, no mesmo local, com um nome grande da cena musical internacional, que fará a sua estreia em Portugal.

Agência Lusa

