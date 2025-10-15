O presidente da Câmara da Figueira da Foz foi o vencedor das eleições autárquicas de ontem, com maioria absoluta.

A coligação FAP-Figueira a Primeira (PSD/CDS) elegeu seis vereadores. O independente Santana Lopes voltou a arrasar nas urnas, 28 anos depois da sua primeira eleição para a presidência da Câmara da Figueira da Foz.

A maioria absoluta também chegou à Assembleia Municipal, tendo como recandidato José Duarte Pereira, que lidera a mesa deste órgão autárquico desde 2009, até este ano pelo PS, quando aceitou o convite de Santana Lopes para integrar a coligação.

