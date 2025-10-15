diario as beiras
2025 autárquicasFigueira da Foz

Figueira da Foz: Santana Lopes volta a arrasar 28 anos depois

13 de outubro às 08 h59
Foto de Pedro Agostinho Cruz

O presidente da Câmara da Figueira da Foz foi o vencedor das eleições autárquicas de ontem, com maioria absoluta.

A coligação FAP-Figueira a Primeira (PSD/CDS) elegeu seis vereadores. O independente Santana Lopes voltou a arrasar nas urnas, 28 anos depois da sua primeira eleição para a presidência da Câmara da Figueira da Foz.

A maioria absoluta também chegou à Assembleia Municipal, tendo como recandidato José Duarte Pereira, que lidera a mesa deste órgão autárquico desde 2009, até este ano pelo PS, quando aceitou o convite de Santana Lopes para integrar a coligação.

Autoria de:

Jot'Alves

2 Comentários

  1. Cesar Galocha diz:
    15 de Outubro, 2025 às 7:09

    Menos em Maiorca. O Chega chegou, viu e venceu. Seria fácil se o PS não tivesse atirado a toalha ao chão!… Uns desatinados cheios de medo. Fugiram os cobardolas, com os tachos já remediados na vizinhança… E entregaram de bandeja o ouro ao bandido! Ou mais o bandido entregou uma pepitas e a malta pouco escrupulosa do PS vendeu-se. Não há vergonha na cara dessa gente?

    Responder
  2. Cesar Galocha diz:
    15 de Outubro, 2025 às 7:10

    Menos em Maiorca. O Chega chegou, viu e venceu. Seria fácil noutras freguesias e na Câmara Municipal se o PS não tivesse atirado a toalha ao chão!… Uns desatinados cheios de medo! Fugiram os cobardolas, com os tachos já remediados na vizinhança… E entregaram de bandeja o ouro ao bandido! Ou mais o bandido entregou uma pepitas e a malta pouco escrupulosa do PS vendeu-se. Não há vergonha na cara dessa gente?

    Responder

