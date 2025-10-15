2025 autárquicasFigueira da Foz
Figueira da Foz: Santana Lopes volta a arrasar 28 anos depois
O presidente da Câmara da Figueira da Foz foi o vencedor das eleições autárquicas de ontem, com maioria absoluta.
A coligação FAP-Figueira a Primeira (PSD/CDS) elegeu seis vereadores. O independente Santana Lopes voltou a arrasar nas urnas, 28 anos depois da sua primeira eleição para a presidência da Câmara da Figueira da Foz.
A maioria absoluta também chegou à Assembleia Municipal, tendo como recandidato José Duarte Pereira, que lidera a mesa deste órgão autárquico desde 2009, até este ano pelo PS, quando aceitou o convite de Santana Lopes para integrar a coligação.
Menos em Maiorca. O Chega chegou, viu e venceu. Seria fácil noutras freguesias e na Câmara Municipal se o PS não tivesse atirado a toalha ao chão!… Uns desatinados cheios de medo! Fugiram os cobardolas, com os tachos já remediados na vizinhança… E entregaram de bandeja o ouro ao bandido! Ou mais o bandido entregou uma pepitas e a malta pouco escrupulosa do PS vendeu-se. Não há vergonha na cara dessa gente?