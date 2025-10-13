diario as beiras
2025 autárquicasFigueira da Foz

Figueira da Foz: Santana Lopes reeleito presidente da câmara

12 de outubro às 23 h40
DR

Pedro Santana Lopes, recandidato pelo movimento Figueira à Primeira, com apoio do PSD, foi reeleito presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. O autarca obteve 58, 85% dos votos, elegendo seis mandatos para o executivo.

A restante representação pertence ao PS, com dois mandatos, resultado dos 19,47% dos votos, e ao Chega, um mandato, que reuniu 9,95% dos votos.

Autoria de:

redação as beiras

