Pedro Santana Lopes, recandidato pelo movimento Figueira à Primeira, com apoio do PSD, foi reeleito presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. O autarca obteve 58, 85% dos votos, elegendo seis mandatos para o executivo.

A restante representação pertence ao PS, com dois mandatos, resultado dos 19,47% dos votos, e ao Chega, um mandato, que reuniu 9,95% dos votos.

