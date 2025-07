Figueira da Foz: Santana Lopes quer declarar o concelho “terra de paz”

O presidente da Câmara da Figueira da Foz vai propor à reunião de câmara e à Assembleia Municipal que o concelho passe a ser “terra de paz”. O anúncio foi feito ontem, quando intervinha na sessão solene do Dia da Cidade.

“No tempo que o mundo vive, mal fica aos autarcas e aos cidadãos que amem a vida não declararem os seus territórios terras de paz. Temos a obrigação de homenagear a paz”, defendeu Santana Lopes.

“Neste dia de feriado municipal da Figueira da Foz, terra de enorme tradição de liberdade e de luta contra todas as formas de opressão, sabemos bem que a guerra e o sofrimento de crianças e de desprotegidos é algo horrível com que temos de lidar e muitas vezes nos sentimos impotentes”, acrescentou.

O silêncio pode ser cúmplice e o esquecimento pode estar perto de ser “criminoso”. “O esquecimento, nessa matéria, é quase criminoso, ou seja, a omissão por aqueles que fazem o mal com as decisões que tomam”, sustentou o presidente da autarquia da Figueira da Foz.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 25/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS