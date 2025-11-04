diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Santana Lopes assume nove pelouros, incluindo Urbanismo e Turismo

04 de novembro às 10 h16
0 comentário(s)
Foto de Pedro Agostinho Cruz

O presidente da Câmara da Figueira da Foz assumiu nove pelouros, a maioria transita do anterior mandato – Planeamento, Ordenamento do Território, Urbanismo (anteriormente a cargo de Anabela Tabaçó), Projetos e Obras Estruturantes, Turismo e Desenvolvimento Económico, Proteção Civil e Bombeiros, Assuntos Jurídicos e Contencioso, Património e, ainda, Ciência, Investigação e Inovação.

Santana Lopes adiantou na semana passada ao DIÁRIO AS BEIRAS que os vereadores reeleitos manteriam o essencial dos pelouros, o que se confirma na delegação de competências em Anabela Tabaçó, Ricardo Silva, Olga Brás e Manuel Domingues.

Anabela Tabaçó fica com os pelouros das Finanças e Orçamento, Setor Empresarial Local, Taxas e Licenças, Fundos Europeus e Outros Financiamentos, Urbanismo (processos para despacho até 12 de outubro, dia das eleições autárquicas) e coadjuva o presidente da câmara nos assuntos relacionado com o Pelouro de Desenvolvimento Económico.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (04/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de novembro

Basquetebol: Ginásio vence no dérbi e na Taça
04 de novembro

Oliveira do Hospital: Município e Sonae Arauco recuperam 40 hectares ardidos
04 de novembro

Figueira da Foz: Santana Lopes assume nove pelouros, incluindo Urbanismo e Turismo
04 de novembro

Coimbra: PJ investiga violação de residência particular, agressões e sequestro

Figueira da Foz

Figueira da Foz
04 de novembro às 10h16

Figueira da Foz: Santana Lopes assume nove pelouros, incluindo Urbanismo e Turismo

0 comentário(s)
Figueira da Foz
03 de novembro às 17h25

Figueira da Foz: ULS do Baixo Mondego investe 5,1 ME para relocalizar e reequipar serviço de imagiologia

0 comentário(s)
Figueira da Foz
03 de novembro às 10h16

Figueira da Foz: Obras em breve no Centro de Saúde de Buarcos

0 comentário(s)