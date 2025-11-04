O presidente da Câmara da Figueira da Foz assumiu nove pelouros, a maioria transita do anterior mandato – Planeamento, Ordenamento do Território, Urbanismo (anteriormente a cargo de Anabela Tabaçó), Projetos e Obras Estruturantes, Turismo e Desenvolvimento Económico, Proteção Civil e Bombeiros, Assuntos Jurídicos e Contencioso, Património e, ainda, Ciência, Investigação e Inovação.

Santana Lopes adiantou na semana passada ao DIÁRIO AS BEIRAS que os vereadores reeleitos manteriam o essencial dos pelouros, o que se confirma na delegação de competências em Anabela Tabaçó, Ricardo Silva, Olga Brás e Manuel Domingues.

Anabela Tabaçó fica com os pelouros das Finanças e Orçamento, Setor Empresarial Local, Taxas e Licenças, Fundos Europeus e Outros Financiamentos, Urbanismo (processos para despacho até 12 de outubro, dia das eleições autárquicas) e coadjuva o presidente da câmara nos assuntos relacionado com o Pelouro de Desenvolvimento Económico.

