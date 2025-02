Figueira da Foz retoma empreendimento turístico para a Lagoa da Vela

O presidente da Câmara da Figueira da Foz lamentou hoje que tenham passado mais de duas décadas sem que se concretizasse o projeto turístico da Lagoa da Vela, que incluía um campo de golfe.

O processo iniciado em 2000, depois do município ter adquirido ao Estado, em 1988, um terreno de 100 hectares junto à Lagoa da Vela, na freguesia do Bom Sucesso, passou por vários entraves e estava parado.

Após vários contactos da Câmara, liderada por Pedro Santana Lopes, a manifestar o interesse em reativar o projeto, foi hoje assinado entre o Município e a Lagoa da Vela – Empreendimentos Imobiliários e Turístico Desportivos S.A. um contrato destinado à elaboração do Plano de Pormenor para o local.

“Será que valeu a pena perder esta oportunidade há 20 anos? Como é que estariam estes territórios se o empreendimento tivesse ido para a frente?”, questionou, na cerimónia, o presidente da autarquia.

O autarca, que esteve ligado ao início do projeto na sua primeira passagem pela Câmara como presidente (1997-2001), lamentou que não se tivesse aproveitado o desenvolvimento económico que o empreendimento teria gerado no turismo e na proteção do ambiente [da Lagoa da Vela].

O autarca criticou o “tempo perdido” e elogiou a determinação dos investidores que hoje reiteraram o interesse pelo projeto através do administrador Sean Moriarty, do Reino Unido, referindo que a Figueira da Foz não volta a “fechar as portas ao futuro”.

“Estamos novamente com esta oportunidade e não voltamos para trás”, frisou Santana Lopes, que destacou outros investimentos para aquela zona do concelho, como a adjudicação do estudo para a construção de um aeródromo, a abertura de uma variante a Quiaios e a construção de uma nova zona industrial do Pincho.

O Plano de Pormenor para a zona da Lagoa da Vela visa ordenar e regulamentar a ocupação e uso sustentável do espaço em questão, alinhando-se com os objetivos do desenvolvimento turístico sustentável, a preservação dos valores naturais e paisagísticos da região e a promoção da valorização económica e social do território.

O documento, segundo o chefe de Divisão do Planeamento do município figueirense, vai incluir uma área para moradias com dois pisos, empreendimentos turísticos e um campo de golfe com 18 buracos, devendo estar concluído no prazo de ano e meio.

O presidente da Junta de Freguesia do Bom Sucesso, Carlos Batata, congratulou-se pela assinatura do contrato para a elaboração do Plano de Pormenor e disse que a população é a favor do empreendimento turístico e campo de golfe, tal como há cerca de 20 anos.