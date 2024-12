Figueira da Foz: Quatro dias de festa e concertos de Fim de Ano

O Município da Figueira da Foz proporciona, aos residentes e visitantes, quatro noites de festa de Fim de Ano, na avenida 25 de Abril (marginal oceânica), com entrada livre.

No dia 28, animam a festa Rui Veloso e os Hangover Band. No dia 29, atua Iolanda. A noite do dia 30 fica por conta dos HMB.

Por sua vez, Slow J e o dj Drenchill sobem ao palco no dia 31, na noite em que se celebra a mudança de ano também com fogo de artifício.

Em todas as noites de espetáculos há atuação de djs, prolongando-se, assim, a festa até à madrugada.

