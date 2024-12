Figueira da Foz: PS deverá viabilizar Orçamento na Assembleia Municipal

O PS, em maioria na Assembleia Municipal (AM), deverá viabilizar o Orçamento do Município da Figueira da Foz, quando, no dia 20 deste mês, for votado naquele órgão autárquico.

Ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, junto de fontes socialistas, existem dois cenários: abstenção ou os deputados municipais diretamente eleitos votarem contra e os presidentes de junta eleitos pelas listas do partido votarem a favor.

Esta possibilidade garante a aprovação do orçamento apresentado pelo executivo camarário FAP/PSD.

