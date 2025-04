Figueira da Foz promove inquérito sobre práticas culturais

A Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, promove, a partir de hoje e até ao fim do mês, um inquérito para conhecer os hábitos culturais da população.

O objetivo é o de de recolher informação detalhada para o desenvolvimento do Plano Estratégico Municipal de Cultura e Educação, explicou a Câmara, numa nota de imprensa.

Com a iniciativa pretende-se recolher, junto dos munícipes e de outros atores locais com responsabilidades na atividade cultural, dados socialmente relevantes e estatisticamente representativos, que permitam uma maior eficácia e otimização no apoio à elaboração do planeamento estratégico.

Este estudo abordará diferentes áreas, como o consumo cultural através da Internet, as práticas de leitura, a utilização de equipamentos culturais municipais e a participação em eventos como cinema, concertos, espetáculos ao vivo, festivais e festas locais, com o objetivo de caracterizar as práticas culturais e artísticas no concelho, analisar o contexto cultural local, identificar os níveis de satisfação e necessidades dos públicos da cultura e avaliar o impacto das organizações culturais na vida do concelho.

O inquérito também vai recolher dados sobre formas mais ativas de envolvimento cultural, como a prática de atividades artísticas amadoras.

Quer igualmente identificar os fatores que incentivam ou dificultam a participação cultural dos figueirenses, para que se possam ajustar estratégias de atração e fidelização dos públicos.

Esta sondagem é da responsabilidade das divisões municipais de Biblioteca e Arquivos, Educação, Ação Social e Saúde e Serviço de Coletividades, Juventude e Desporto.

“Os públicos-alvo desta iniciativa incluem jovens entre os 14 e os 20 anos, a comunidade em geral, instituições particulares de solidariedade social, coletividades, associações e outros agentes culturais”, sublinhou o município.

O inquérito dirigido à comunidade em geral será realizado num formulário ‘online’, de participação voluntária e anónima, enquanto os restantes serão aplicados diretamente aos respetivos públicos-alvo através das Divisões e Serviços municipais responsáveis pelo estudo.

O Plano Estratégico Municipal de Cultura e Educação é um documento que tem como objetivo orientar a implementação de políticas públicas de promoção do acesso à cultura e à educação.