Figueira da Foz: Praia de Buarcos distinguida com menção honrosa

A Praia de Buarcos foi distinguida com uma menção honrosa do Prémio Praia + Acessível, que reconhece e distingue as praias nacionais, costeiras ou interiores, que foram galardoadas com a Bandeira Praia Acessível durante a época balnear e que evidenciem as melhores condições de acessibilidade.

Este ano, a Praia de Buarcos afirmou-se pelas práticas de referência nacional, pela qualidade do usufruto da sua oferta de serviços e bem-estar que proporcionam às pessoas com deficiência e/ou mobilidade condicionada, frisa nota publicada nas redes sociais do Município da Figueira da Foz.

