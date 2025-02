Figueira da Foz: Piscina municipal coberta abre no próximo mês

A piscina municipal coberta da cidade abre em março. Questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Câmara da Figueira da Foz confirmou que o equipamento “abre ao público no próximo mês”.

O objetivo do executivo camarário era o de já ter a piscina aberta ao público há vários meses. Mas “houve mais intervenção do que era esperado”, ressalvou Santana Lopes.

Aquele equipamento está instalado no antigo ginásio com piscina Health Club Portugal, na cave do Edifício Portugal, situado no Bairro Novo. Esta parte do imóvel foi adquirida em maio de 2024 pelo Município da Figueira da Foz a um privado, por 465 mil euros.

Esta será a primeira piscina municipal coberta da cidade. Os moradores da zona urbana utilizam a piscina do Ginásio Clube Figueirense e as piscinas municipais cobertas de Alhadas e do Paião. O dia da abertura será, pois, histórico para a cidade da Figueira da Foz.

