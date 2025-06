Figueira da Foz: Paço de Maiorca reabre em breve ao público

O 1.º piso do Paço de Maiorca vai reabrir ao público até meados de julho. Por seu lado, salas do piso inferior serão utlizadas como sedes da Confraria do Arroz Doce e dos Escoteiros de Maiorca.

“Daqui a pouco tempo vamos lá fazer o evento “Melodias ao fim da tarde”, já com o andar nobre razoavelmente pronto. Lá para o fim do mês ou meados de junho, [o Paço de Maiorca] começa a estar pronto para começar a ser visitado”, avançou o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A câmara municipal realizou obras no imóvel municipal classificado para corrigir e concluir a empreitada inacabada. Em 2012, as obras, iniciadas em 2009, pararam e o edifício ficou abandonado.

Esta decisão política levou a que o município tivesse de pagar mais de cinco milhões de euros de indemnização aos credores.

