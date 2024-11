Figueira da Foz: Orçamento Municipal para 2025 chega aos 139 milhões de euros

Orçamento do Município da Figueira da Foz para 2025, o maior de sempre, ascende aos 139 milhões de euros.

Esta quantia acomoda investimentos que incluem construção e reabilitação de habitação para arrendamento acessível (35.8 milhões de euros), reabilitação de estabelecimentos de ensino (19 milhões de euros) e reabilitação e construção de esquipamentos de cuidados de saúde primários (seis milhões de euros), ao abrigo de candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O Orçamento Municipal de 2025 apresenta um aumento de 47,75% (44.964.858 euros) em relação ao orçamento inicial de 2024. As receitas correntes apresentam um aumento de 5,04% (mais 3.334.822 de euros) e as receitas de capital registam um crescimento de 148,88% (mais 41.661.774 de euros), lê-se na proposta que o executivo camarário FAP/PSD vai submeter a votos na reunião de câmara.

A despesa prevista no Orçamento Municipal para 2025 é pois de 139.124.651 de euros, dos quais 58.914.903 de euros (42,35%) dizem respeito às despesas correntes e 80.209.748 de euros (57,65%) correspondem às despesas de capital, acrescenta o documento.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS (22/11/2024)