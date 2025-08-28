diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Obras vão condicionar trânsito na ponte Edgar Cardoso durante um mês a partir de terça-feira

28 de agosto às 17 h13
0 comentário(s)
DR

O trânsito vai estar condicionado na ponta Edgar Cardoso, a partir da próxima terça-feira, 2 de setembro, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP). O período estimado é de um mês.

De acordo com comunicado enviado á imprensa, a IP informa que “para realização de trabalhos no âmbito da empreitada de substituição do sistema de tirantes da ponte Edgar Cardoso sobre o Rio Mondego, na Figueira da Foz ,será necessário proceder ao condicionamento da circulação automóvel”.

“Com início pelas 20H30 do dia 2 de setembro e duração estimada de quatro semanas, as intervenções decorrem em toda a extensão da ponte e viadutos”, acrescenta a mesma fonte.

Durante este período, os trabalhos vão ser realizados no sentido Sul-Norte, sendo feito o basculamento do trânsito para o sentido Norte-Sul. A alternância de via e de sentido de transito será efetuada em aberturas executadas nos separadores centrais, a norte da ponte, imediatamente depois da saída da EN109 (sentido N/S) para a A14 – Coimbra/Viseu, e a sul da ponte, após a saída da EN109 (sentido S/N) para a Ilha da Morraceira.

O trânsito vindo da ponte em direção à A14 não poderá aceder à saída à direita, devendo prosseguir até ao nó da EN111 com a N109, circular o nó até se posicionar na EN111, sentido A14, e seguir o fluxo do trânsito

Já o trânsito proveniente da Figueira da Foz e que se queira deslocar para sul, poderá aceder à ponte pela EN111 como habitualmente.

Para além destes condicionamentos, a circulação do trânsito fica limitada, na zona dos trabalhos, a uma velocidade de 30 quilómetros por hora.

Autoria de:

Igor Moita

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de agosto

Figueira da Foz: Obras vão condicionar trânsito na ponte Edgar Cardoso durante um mês a partir de terça-feira
28 de agosto

Ginásio Figueirense de luto pela morte de José Barbosa
28 de agosto

Música experimental em dois dias gratuitos no Festival Les Siestes em Coimbra
28 de agosto

Grupos de folclore locais e internacionais atuam em Coimbra

Figueira da Foz

Figueira da Foz
28 de agosto às 17h13

Figueira da Foz: Obras vão condicionar trânsito na ponte Edgar Cardoso durante um mês a partir de terça-feira

0 comentário(s)
DesportoFigueira da Foz
28 de agosto às 16h26

Ginásio Figueirense de luto pela morte de José Barbosa

0 comentário(s)
Figueira da Foz
28 de agosto às 14h28

Regulador suspende atividade de consultório de medicina dentária na Figueira da Foz

0 comentário(s)