Figueira da Foz: Obras vão condicionar trânsito na ponte Edgar Cardoso durante um mês a partir de terça-feira

O trânsito vai estar condicionado na ponta Edgar Cardoso, a partir da próxima terça-feira, 2 de setembro, informou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP). O período estimado é de um mês.

De acordo com comunicado enviado á imprensa, a IP informa que “para realização de trabalhos no âmbito da empreitada de substituição do sistema de tirantes da ponte Edgar Cardoso sobre o Rio Mondego, na Figueira da Foz ,será necessário proceder ao condicionamento da circulação automóvel”.

“Com início pelas 20H30 do dia 2 de setembro e duração estimada de quatro semanas, as intervenções decorrem em toda a extensão da ponte e viadutos”, acrescenta a mesma fonte.

Durante este período, os trabalhos vão ser realizados no sentido Sul-Norte, sendo feito o basculamento do trânsito para o sentido Norte-Sul. A alternância de via e de sentido de transito será efetuada em aberturas executadas nos separadores centrais, a norte da ponte, imediatamente depois da saída da EN109 (sentido N/S) para a A14 – Coimbra/Viseu, e a sul da ponte, após a saída da EN109 (sentido S/N) para a Ilha da Morraceira.

O trânsito vindo da ponte em direção à A14 não poderá aceder à saída à direita, devendo prosseguir até ao nó da EN111 com a N109, circular o nó até se posicionar na EN111, sentido A14, e seguir o fluxo do trânsito

Já o trânsito proveniente da Figueira da Foz e que se queira deslocar para sul, poderá aceder à ponte pela EN111 como habitualmente.

Para além destes condicionamentos, a circulação do trânsito fica limitada, na zona dos trabalhos, a uma velocidade de 30 quilómetros por hora.