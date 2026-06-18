Figueira da Foz

Concelho reforça relevância florestal

18 de junho de 2026 às 09 h00
Rui Ladeira, secretário de Estado das Florestas | Foto DB - Jot'Alves
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Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O secretário de Estado Rui Ladeira inaugurou ontem duas importantes valências para o setor.

A Figueira da Foz desempenha um papel relevante no setor florestal, que ontem saiu reforçado.

Naquele concelho da Comunidade Intermunicipal da Região Metropolitana de Coimbra estão instaladas duas unidades industriais de pasta de papel e papel – The Navigator Company e Celbi (Altri), um centro avançado de formação de operadores de máquinas florestais e o Centro de Coordenação Operacional da AFOLCECA.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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