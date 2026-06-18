Concelho reforça relevância florestal

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O secretário de Estado Rui Ladeira inaugurou ontem duas importantes valências para o setor.

A Figueira da Foz desempenha um papel relevante no setor florestal, que ontem saiu reforçado.

Naquele concelho da Comunidade Intermunicipal da Região Metropolitana de Coimbra estão instaladas duas unidades industriais de pasta de papel e papel – The Navigator Company e Celbi (Altri), um centro avançado de formação de operadores de máquinas florestais e o Centro de Coordenação Operacional da AFOLCECA.

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