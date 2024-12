Figueira da Foz: Navio mercante mais estabilizado

Esta tarde, cerca das 15H20, o comandante da Capitania do Porto da Figueira da Foz, Pedro Cervaens, afiançou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, que a embarcação estava “mais estabilizada” do que durante a manhã.

“Conseguimos dar mais estabilidade ao navio, que esteve sempre atracado no cais e, por isso, não limitava a atividade do porto. O objetivo é tapar [esta quarta-feira] o rombo que tem na proa, a bombordo, e conferir-lhe mais flutuabilidade. Depois terá de ser retirada a carga e ser reparado o rombo, para poder sair do porto”, acrescentou aquele responsável.

O “Orko”, segundo Pedro Cervaens, já chegou ao Porto Comercial da Figueira da Foz com o rombo no casco, porque “já estava meio adernado quando atracou”. “Se o rombo acontecesse longe da Figueira da Foz, não teria conseguido chegar a este porto”, sustentou o comandante da capitania.

Este navio mercante foi agenciado pela empresa figueirense Eurofoz, de quem, até este momento, não foi possível obter declarações.