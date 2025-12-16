diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: “Natal dos Silvas” com estreia esta quinta-feira no CAE

16 de dezembro de 2025 às 10 h06
DR

O realizador figueirense Luís Albuquerque estreia esta quinta-feira, pelas 21H30, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz, a sua quarta comédia, “O Natal dos Silvas”.

Ontem, pela manhã, a lotação do Grande Auditório do CAE, com mais de 800 lugares, estava praticamente esgotada. Como o nome sugere e corroborou o realizador, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, aquela “é uma história passada no Natal, tendo como protagonista a família dos Silvas”.

A longa-metragem, de 82 minutos, foi produzida com a intenção de ser estreada nesta época do ano. “Nunca tinha sido feita uma comédia em Portugal sobre o Natal, e este filme vem colmatar esta lacuna”, frisou Luís Albuquerque.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (16/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Jot'Alves

