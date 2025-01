Figueira da Foz: Município distingue construtora e arquitetos “de” Seiça

A construtora Teixeira Duarte e o gabinete de arquitetura Atelier 15 foram ontem distinguidos pelo Município da Figueira da Foz, com a Medalha de Mérito Industrial em Prata Dourada e Medalha de Mérito Técnico-científico em Prata Dourada, respetivamente, pela empreitada e pelo projeto de reabilitação das ruínas do Mosteiro de Seiça. A cerimónia realizou-se neste Monumento Nacional.

A atribuição daquelas distinções, proposta pelo presidente da autarquia figueirense, Santana Lopes, foi aprovada na reunião de câmara de 6 de maio de 2024.

“Devemos sentir-nos naturalmente muito honrados pela possibilidade de contribuir para que isto que aqui estamos a celebrar fosse possível”, defendeu Santana Lopes.

