Figueira da Foz: Município avança com estabilização da Torre de Redondos

O Município da Figueira da Foz já consignou a empreitada da reabilitação e estabilização da torre do antigo castelo de Redondos, na zona alta de Buarcos.

Nota enviada pelo município ao DIÁRIO AS BEIRAS frisa que a obra consiste na estabilização e consolidação estrutural da ruína, visando salvaguardar a preservação do monumento através da estabilização, reconstrução da alvenaria, refechamento de juntas, limpeza e conservação da estrutura e argamassas.

A empreitada foi adjudicada a uma empresa especializada em conservação e restauro do património, a Arqueohoje, por 97.434 euros, acrescidos de IVA, tendo um prazo de 270 dias para a conclusão dos trabalhos.

