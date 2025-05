Figueira da Foz: Município aposta no tratamento de biorresíduos

O Município da Figueira da Foz tem em curso um projeto-piloto para a recolha e tratamento de biorresíduos, acompanho pela campanha de sensibilização “Os biorresíduos têm muito para dar!”, nas freguesias de Buarcos e São Julião, Vila Verde e Tavarede.

“Esta iniciativa inovadora” visa reduzir em cerca de 33% os resíduos enviados para aterros, transformando os biorresíduos em “energia renovável e composto orgânico de alta qualidade” para a fertilização dos solos agrícolas, assinala nota do município.

Até ao início da semana, a autarquia figueirense entregou gratuitamente 544 compostores de 330 litros, 60 contentores de 60 litros (destinados ao setor não doméstico) e 1600 contentores de 10 litros (a maioria distribuída em residências e escolas).

