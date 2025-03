Figueira da Foz: Multiusos pode comprometer cobertura do Coliseu

O anúncio feito pelo presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, de que o município vai construir um pavilhão multiusos e de exposições de atividades económicas junto ao miradouro da Salmanha, na freguesia de Vila Verde, poderá não ter sido uma boa notícia para a administração do Coliseu Figueirense.

O desiderato da sociedade que detém e gere aquele edifício classificado de instalar uma cobertura amovível e reabilitar o imóvel para o transformar num espaço multiusos coberto ficou mais difícil de alcançar. Isto porque, sem apoio financeiro público – ao abrigo de um protocolo com o município – , a obra não avançará.

O presidente do conselho de administração do Coliseu Figueirense, Miguel Amaral, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, reconheceu que a empresa não tem capitais próprios para instalar a cobertura e reabilitar o edifício centenário.

“O investimento é de 2,5 ou 3 milhões de euros, sem contar com a reconversão do edifício para que o espaço possa reunir caraterísticas para qualquer tipo de espetáculos. Não temos capitais próprios [para realizar essas obras], porque um edifício com 130 anos requer obras contínuas de manutenção”, admitiu Miguel Amaral.

