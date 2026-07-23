Figueira da Foz: “Melodias ao Entardecer” no Paço de Maiorca

O Paço de Maiorca, na Figueira da Foz (distrito de Coimbra), recebe, no sábado, a abertura do ciclo “Melodias ao Entardecer”, iniciativa que cruza património, paisagem e criação artística.

“A partir das 17:00, o público poderá participar em visitas guiadas ao monumento, descobrindo a história e os espaços mais emblemáticos desta antiga residência senhorial barroca, antes do concerto de Da Chick, agendado para as 18:30 nos jardins do Paço”, divulgou a Câmara.

As visitas guiadas decorrem em grupos até 15 participantes, com partidas de 30 em 30 minutos.