Com a desagregação das freguesias de Buarcos e São Julião, com efeitos nas eleições autárquicas de 12 de outubro, o concelho da Figueira da Foz fica sem presidente de junta a tempo inteiro, já que nenhuma das 17 freguesias tem 10 mil ou mais eleitores, um dos requisitos legais.

Assim, José Esteves e Rosa Batista ficam para a história como primeiro e última – e únicos – presidentes de junta a tempo inteiro do território figueirense em democracia, presidindo o executivo de Buarcos e São Julião, de 2013 a 2021 e de 2021 a 2025, respetivamente.

Ao abrigo da reforma administrativa de 2012 – teve efeitos nas eleições autárquicas do ano seguinte – , foi reduzido o número de freguesias, de 18 para 14, no concelho.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 04/08/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS