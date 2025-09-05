diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Juntas sem presidentes a tempo inteiro

04 de setembro às 09 h02
DB/Foto de Jot'Alves

Com a desagregação das freguesias de Buarcos e São Julião, com efeitos nas eleições autárquicas de 12 de outubro, o concelho da Figueira da Foz fica sem presidente de junta a tempo inteiro, já que nenhuma das 17 freguesias tem 10 mil ou mais eleitores, um dos requisitos legais.

Assim, José Esteves e Rosa Batista ficam para a história como primeiro e última – e únicos – presidentes de junta a tempo inteiro do território figueirense em democracia, presidindo o executivo de Buarcos e São Julião, de 2013 a 2021 e de 2021 a 2025, respetivamente.

Ao abrigo da reforma administrativa de 2012 – teve efeitos nas eleições autárquicas do ano seguinte – , foi reduzido o número de freguesias, de 18 para 14, no concelho.

Autoria de:

Jot'Alves

1 Comentário

  1. Ze da Gandara diz:
    5 de Setembro, 2025 às 9:23

    Um rude golpe no cacicato… Uma quebra de rendimento para os aspirantes a caciques…

    Responder

