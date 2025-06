Figueira da Foz: Irmãos, campeões e atletas da seleção nacional

Mariana, de 15 anos, Mónica, de 16 anos, e Leonardo, de 17 anos, partilham o apelido Silva porque são irmãos. Além dos laços familiares, têm em comum o atletismo, os lugares nos pódios conquistados e a ambição de irem mais além. Este ano, pela primeira vez, foram convocados para a seleção nacional.

Os três irmãos da freguesia do Bom Sucesso, no concelho da Figueira da Foz, já foram muito além do que eles e muitos outros haviam imaginado. São uma prova de superação e uma fonte de inspiração para quem se recusa a deixar-se vencer pelas adversidades.

Contam com a ajuda de Fonseca Antunes, professor de educação física e treinador de atletismo (em escolas e na Sociedade União Operária, coletividade dos Vais, em Buarcos), uma “fábrica” de campeões de desporto escolar e federado, regular ou adaptado.

Em julho, os três irmãos vão competir no Campeonato da Europa de Juniores de Atletismo adaptado, em Istambul, na Turquia.

Esta será a primeira prova de desporto adaptado em que participam, já que têm disputado provas dos quadros competitivos federado e escolar de desporto regular.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 17/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS