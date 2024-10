Figueira da Foz: IEFP inicia em março obras no Sítio das Artes

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) vai iniciar em março do próximo ano as obras do futuro centro de formação profissional que ficará instalado no antigo Sítio das Artes, adiantou Santana Lopes ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“Veio cá uma administradora do IEFP de propósito para anunciar que começam as obras em março”, avançou o presidente da Câmara da Figueira da Foz. O autarca referiu que “está tudo aprovado e já fizeram o concurso público para contratar o empreiteiro”.

A cedência dos imóveis, pelo município ao IEFP, no mandato autárquico 2017 – 2021, por um período de 50 anos mereceu fortes críticas de Santana Lopes, era ainda candidato à câmara.

Ultimamente, Santana Lopes tem criticado o atraso do início das obras. Questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS sobre a data avançada pelo IEFP, respondeu que “já estava a encher o saco, como se costuma dizer”.

“Já era tempo de mais. Já chega os privados deixarem obras penduradas, quanto mais entidades públicas. E preparava-me para agir”, sustentou o autarca.

Segundo Santana Lopes, o IEFP vai investir “vários milhões de euros” no futuro centro de formação profissional.