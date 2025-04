Figueira da Foz: Hub atlântico arranca com 18,3 milhões de euros

Foi formalizada ontem, com a assinatura do protocolo pelos nove parceiros, no salão nobre dos paços do concelho da Figueira da Foz, a constituição do Hub Costa Atlântica da Região de Coimbra.

A secretária de Estado do Mar, Lídia Bulcão, que presidiu à cerimónia, anunciou a atribuição, pelo Governo, de 18,3 milhões de euros àquele centro de investigação científica e tecnológica e a sua integração na rede do Hub Azul Portugal.

As verbas são provenientes da reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Os projetos financiados por este programa europeu têm de ser executados até ao final de 2026.

“Vieram apresentar-me o projeto há já algum tempo. Estava ainda longe do nosso horizonte poder integrar a rede, mas houve uma necessidade de reprogramação e já tínhamos sinalizado a importância do projeto. Em dezembro, aproveitámos a oportunidade e incluímo-lo na rede”, esclareceu Lídia Bulcão, em declarações aos jornalistas.

Os 18,3 milhões de euros, ressalvou a secretária de Estado, “não é um número ao acaso nem a pedido, é aquilo que foi possível e, dentro do projeto, o que fazia sentido” atribuir.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 17/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS