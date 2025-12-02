As unidades hoteleiras da Figueira da Foz esperam alcançar lotação esgotada na passagem de ano.

“A dinâmica está a ser muito positiva. Prevemos atingir 100% de taxa de ocupação, ou perto disso”, adiantou o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz para o setor do turismo, em resposta ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Jorge Simões, no entanto, ressalvou que “o fator tempo terá sempre uma relação direta com os resultados”. Todavia, o ritmo da taxa de reservas que se está a verificar na hotelaria figueirense aponta para que a festa seja feita com lotação esgotada.

“A decoração de Natal, juntamente com a beleza natural da cidade e com o cartaz de eventos, torna a cidade muito atrativa. Resumindo, prevemos fechar o ano com chave de ouro”, concluiu Jorge Simões.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (01/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS