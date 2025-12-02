diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz: Hotelaria espera lotação esgotada

01 de dezembro de 2025 às 11 h38
Município da Figueira da Foz

As unidades hoteleiras da Figueira da Foz esperam alcançar lotação esgotada na passagem de ano.

“A dinâmica está a ser muito positiva. Prevemos atingir 100% de taxa de ocupação, ou perto disso”, adiantou o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz para o setor do turismo, em resposta ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Jorge Simões, no entanto, ressalvou que “o fator tempo terá sempre uma relação direta com os resultados”. Todavia, o ritmo da taxa de reservas que se está a verificar na hotelaria figueirense aponta para que a festa seja feita com lotação esgotada.

“A decoração de Natal, juntamente com a beleza natural da cidade e com o cartaz de eventos, torna a cidade muito atrativa. Resumindo, prevemos fechar o ano com chave de ouro”, concluiu Jorge Simões.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (01/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Autoria de:

Jot'Alves

