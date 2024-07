Figueira da Foz: Hospital quase duplica área de estacionamento

O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) quase duplicou o número de lugares de estacionamento, passando de 380 para 623.

A exploração do espaço está agora a cargo da empresa Estacionamento da Figueira da Foz, no âmbito de um concurso público para a concessão.

Por outro lado, foi instalado um novo sistema de gestão do estacionamento, através da leitura digital das matrículas, que entrou ontem em funcionamento.

Questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego (ULSBM), entidade que lançou o concurso público de concessão, com sede no HDFF, esclareceu que “os acessos de entrada e saída do recinto pelos utentes manter-se-ão inalterados, havendo mais um acesso junto à rotunda A Varina”.

Por sua vez, o tarifário, com frações de15 minutos, mantém a gratuitidade do estacionamento por um período inferior a um quarto de hora, e deixa de ser obrigatório validar o bilhete nas máquinas de pagamento.

O valor dos primeiros 15 minutos é de 40 cêntimos, enquanto as frações seguintes passam a ser cobras a 20 cêntimos cada uma, num valor máximo diário de sete euros. Em caso de extravio do bilhete, será aplicado o valor máximo.

O parque será “gratuito para utilizadores em determinadas condições específicas”, vinca a resposta da administração da ULSBM. A isenção abrange voluntários do HDFF, dadores de sangue, doentes oncológicos e utentes em tratamento continuado de reabilitação “e outras [condições] que venham a ser identificadas”.

Grátis para transportadores

“As corporações de bombeiros, bem como quaisquer entidades transportadoras que trabalham com o HDFF, têm livre acesso ao parque de estacionamento”, afiança a administração.

