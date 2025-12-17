As freguesias desagregadas estão a acertar contas relativas à distribuição de verbas transferidas pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).

O processo apresentava-se de fácil resolução. No entanto, aquilo que parecia ser uma separação por mútuo acordo correu o risco de se transformar num divórcio litigioso.

As desagregadas freguesias de São Julião e Buarcos estiveram a ponto de recorrer a “instâncias superiores” para resolver a questão da repartição de bens financeiros, como chegou a admitir, a este jornal, o presidente de São Julião, Manuel Rascão Marques.

A separação das freguesias de Alhadas e Brenha resultou na distribuição de 19.185 euros para Alhadas e 4650 euros para Brenha. Ou seja, 51% e 19%, respetivamente.

