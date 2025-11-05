A primeira edição da F!Next, feira de exposições dedicada à indústria, realiza-se nos dias 19 e 20 deste mês, num pavilhão situado na Zona Industrial da Figueira da Foz, da empresa figueirense Streak, promotora do evento, tendo como tema o desenvolvimento sustentável.

Para promover o ecossistema industrial local, a promotora da feira chamou para a organização parceiros instalados na Figueira da Foz. Está confirmada a participação de um conjunto alargado de empresas e entidades, incluindo um organismo das Nações Unidas representado em Portugal.

O certame, aberto ao público (o bilhete deve ser descarregado em www.fnext.pt), tem um programa diversificado, desde demonstração interativas, painéis temáticos e mesas redondas até ao trabalho em rede e em parcerias, passando pelos expositores empresariais e institucionais.

