O Museu Municipal Santos Rocha, na Figueira da Foz, tem patente até 14 de fevereiro a exposição “No Centenário da Universidade Livre de Coimbra (1925-2025)”, organizada pelo Grupo de Arte e Arqueologia do Centro.

Segundo aquele município do litoral do distrito de Coimbra, foi acrescentada à exposição original uma secção com documentação original inteiramente dedicada à Delegacia da Figueira da Foz da Universidade Livre de Coimbra (1929-1935), criada graças à colaboração de figueirenses e de personalidades como Albano Duque, Cristina Torres, António Vítor Guerra, Luís Carrisso, Aurélio Quintanilha e Tomás da Fonseca.

A Universidade Livre, que tinha sede em Coimbra e secções ou delegações noutras localidades, afirmou-se como um instituto de educação popular que atuava fora de qualquer escola política ou religiosa e que tinha por função fomentar a cultura e a educação moral e social, promover a aproximação dos trabalhadores manuais e intelectuais e auxiliar a obra de extensão universitária.