Figueira da Foz

Figueira da Foz: Escola de Brenha com aulas

15 de dezembro de 2025 às 10 h07
DR

A componente letiva regressou à Escola do 1.º Ciclo de Brenha, na semana passada, afirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS o diretor do Agrupamento de Escolas Figueira Norte, Maomede Cabrá.

Os alunos estiveram cerca de duas semanas sem aulas, devido à baixa médica da professora titular, com “burnout” (síndrome de esgotamento profissional), alegando ter sido provocado pela indisciplina de alunos.

Na semana que antecedeu a substituição da docente, as 12 crianças, que estavam em casa sem aulas desde o dia 14 de novembro, frequentaram atividades não letivas no estabelecimento de ensino, com professores e auxiliares.

