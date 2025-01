Figueira da Foz: Escassez de lampreia desanima pescadores

Os pescadores de pesca artesanal da Figueira da Foz que se dedicam à captura da lampreia estão desanimados com a escassez do ciclóstomo, que de resto vem-se acentuando nos últimos anos.

A época da lampreia começou no dia 10 deste mês, prolongando-se por cerca de três meses. A falta deste pescado, por um lado, e o frio, por outro, têm deixado pescadores em terra, aguardando por marés mais favoráveis.

José Ferreira Neves, de 63 anos e pescador desde os 14, exerce a atividade no Portinho da Gala. Este figueirense foi um dos primeiros a tentar a sua sorte na foz do Mondego, mas teve pouca fortuna.

“Fui na sexta-feira (dia 10), mas nada; no sábado, apanhei uma e no domingo outra. Desde então, não apanhei mais nada”, lamentou, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, José Ferreira Neves.

