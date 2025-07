Figueira da Foz: Edifício O Trabalho habitado até ao fim do verão

Inauguração da reabilitação do imóvel do Bairro Novo realizou-se ontem

Era o imóvel mais contestado do Bairro Novo, pela volumetria e pelo aspeto. Quatro anos depois de entrar em obras de requalificação, agora com uma nova e contemporânea “roupagem”, o Edifício O Trabalho passou de prédio odiado a prédio procurado. Está pronto para uma segunda oportunidade.

A inauguração das obras de reabilitação do prédio realizou-se ontem, com a participação do presidente e da vice-presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes e Anabela Tabaçó, dos investidores e do gabinete de arquitetura.

O edifício deverá começar a ser habitado até ao final do verão, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS José Pechardo, da Finangeste, fundo português que comprou e reabilitou o imóvel.

“Ainda existe uma parte burocrática para concluir, que deverá resolver-se durante este mês. Queremos começar a fazer as escrituras, porque as pessoas estão desejosas para virem para o edifício e nós estamos desejosos que elas venham. Até ao final do verão, deveremos começar a fazer escrituras”, frisou José Pechardo.

