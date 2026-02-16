diario as beiras
Figueira da Foz

Figueira da Foz considerada melhor local europeu para filmagens

16 de fevereiro de 2026 às 09 h19
DR

A Figueira da Foz venceu o prémio atribuído pelo público do EUFCN Audience Location Award 2025, avançou ontem a Portugal Film Commission, nas suas redes sociais.

“O público votou e decidiu atribuir o prémio do público à Figueira da Foz, com a série “Espias””, acrescentou, frisando que o anúncio foi feito “numa cerimónia que decorreu em Berlin, à margem do European Film Market”.

“Ganhámos, hoje, em Berlim, na votação do púbico”, reagiu, por sua vez, o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, nas redes sociais.

A cidade da Figueira da Foz era um dos cinco finalistas daquela competição europeia que escolhe os melhores locais da Europa para filmagens de séries e filmes, tendo a série da RTP “Espias” como referência.

A competição anual é promovida pela European Film Commissions Network (EUFCN). Por seu lado, a candidatura da Figueira da Foz foi submetida pela Portugal Film Commission, que destacou o “papel central da cidade” na série “Espias”, com metade das filmagens realizadas em território figueirense.

“O concelho tem singularidades e diversidade. A sua luminosidade também é um fator positivo”, frisou Bruno Manique, ex-coordenador do Figueira Film Office, estrutura criada pelo município, em declarações recentes ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Autoria de:

Jot'Alves

