Figueira da Foz: Concerto com Banda de Música da Força Aérea no CAE

O Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz (distrito de Coimbra) recebe no sábado, às 21:30, um concerto com a Banda de Música da Força Aérea, no âmbito do 73.º aniversário deste ramo das Forças Armadas.

Segundo o CAE, a Banda de Música da Força Aérea promete apresentar um repertório estilístico de grandes orquestras sinfónicas transcritos para aquele agrupamento de sopros.

O concerto é dirigido pelo maestro tenente-coronel António Rosado e tem entrada gratuita, mediante levantamento de ingresso na bilheteira do CAE.