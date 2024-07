Figueira da Foz: Concelho tem seis praias acessíveis e novo posto de Praia M+

O concelho da Figueira da Foz tem 11 praias com Bandeira Azul, oito com bandeira Qualidade Ouro e seis com bandeira Praia Acessível. Esta última distinção aumenta uma, em relação ao ano passado, e tem mais duas do que em 2022.

A Bandeira Acessível está hasteada nas praias de Quiaios, Tamargueira, Buarcos, Torre do Relógio, Cabedelo e Leirosa.

Ao abrigo desta categoria, as praias estão equipadas com balneários e casas de banho adaptados a pessoas com mobilidade condicionada e têm ainda o sistema ColorAdd (leitura das cores das bandeiras que indicam o estado do mar para banhos para pessoas daltónicas).

Este ano, frisa nota de imprensa do gabinete de comunicação da Câmara Municipal da Figueira da Foz, há dois postos Praia M + – Mais Mobilidade, Praia Segura para Todos, um na Praia de Buarcos, com nova localização, e outro na praia do Cabedelo, esta na margem esquerda da foz do Rio Mondego.

“Estes postos permitem que pessoas com necessidades específicas possam usufruir, em pleno, da praia e tomar banhos de mar”, destaca a nota.

