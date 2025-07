Figueira da Foz: Comandante Pombo é “um herói figueirense olvidado”

José Luís Pombo Rodrigues (1934 – 2017) foi um piloto da Força Aérea Portuguesa (FAP) natural da Figueira da Foz que prestou serviço militar na antiga colónia portuguesa da Guiné-Bissau. Faleceu na Área Metropolitana de Lisboa, onde residia.

O capitão, também conhecido entre os seus pares como comandante Pombo (cognome atribuído por ter sido comandante do avião do general António Spínola e, mais tarde, do presidente da Guiné-Bissau Nino Vieira, ambos também já falecidos), foi distinguido com o mais alto galardão atribuído pelo Estado português a militares, frisou o coronel figueirense na reserva Carlos Cachulo, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“É um herói militar figueirense olvidado. Foi distinguido com a Medalha de Valor Militar, uma das maiores condecorações atribuídas pelo Estado português, a maior para militares, já que a Medalha de Torre e Espada é para civis e militares”, sustentou o militar do Exército na reserva.

O comandante Pombo “era de família muito modesta que vivia com muitas dificuldades financeiras, na Ponte do Galante [uma das zonas de contacto entre a cidade da Figueira da Foz e a vila de Buarcos]”, assinalou Carlos Cachulo.

