Figueira da Foz: Câmara garante Festa do Limonete

O presidente da Câmara da Figueira da Foz garantiu, numa publicação no Facebook, que a Festa do Limonete, em setembro, será realizada, ao contrário da decisão da Junta de Tavarede, que optou por cancelar as festividades deste ano, alegando falta de suporte financeiro (ver edição do dia 28).

“Este ano, a câmara daria à Festa do Limonete o mesmo apoio dos dois anos anteriores. E houve a festa. Este ano, também tem de haver. Não quero entrar noutras conversas sobre motivos. Se a junta não quer ou não pode fazer [a festa], nós respeitamos. Mas a câmara faz questão”, escreveu Santana Lopes.

