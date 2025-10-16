O edifício conhecido por “Casa da Saúde”, no confluência das ruas Afonso de Albuquerque e Manuel Fernandes Tomaz, à entrada da cidade, já é propriedade da Câmara Municipal da Figueira da Foz.

A escritura de compra e venda foi assinada pelo presidente da autarquia, Pedro Santana Lopes, na passada sexta-feira, dia 10 de outubro, pelo valor de 435 mil euros.

Em nota nas redes sociais, o Município figueirense explica que o negócio se enquadra no âmbito da Estratégia Local de Habitação da Figueira da Foz (ELHFF) e do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. Desta forma, o belo imóvel terá como finalidade a afetação a habitação a custos controlados para arrendamento acessível, lê-se ainda na referida publicação.

