Figueira da Foz avança para contratação direta de nadadores-salvadores

O Município da Figueira da Foz, afiançou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte próxima do processo, notificou ontem a empresa que ganhou o concurso público internacional para o serviço de nadadores-salvadores nas praias e piscinas municipais do concelho para a época balnear em curso.

Para a rescisão unilateral do contrato, indicou a fonte do município, a autarquia sustentou incumprimento contratual, por parte da empresa. Nomeadamente, o número de elementos contratualizados – 66, mas, até ontem, a empresa só garantiu 27 nadadores-salvadores.

A contratação individual e direta, pelo município, começou ontem. A mesma fonte garantiu que, entretanto, a vigilância das praias está assegurada em todos os postos definidos.

