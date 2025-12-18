diario as beiras
Figueira da Foz aprova orçamento de 141,7 ME com prioridade às funções sociais

18 de dezembro de 2025 às 17 h09
A Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, aprovou hoje o Orçamento Municipal para 2026 no montante de 141,7 milhões de euros (ME), com um volume de investimento na ordem dos 77 ME.

O documento – que se traduz no maior orçamento de sempre, com mais 2,6 ME relativo ao de 2025 – foi aprovado por maioria, com seis votos a favor da maioria (PSD/CDS-PP) e três abstenções da oposição (duas do PS e uma do Chega).

A vice-presidente da Câmara e responsável pelo pelouro das finanças municipais salientou que cerca de 60,66% do investimento, no valor de 48,3 ME, se destina a funções sociais – habitação, educação e saúde.

